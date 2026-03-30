В Италии из частного музея похитили картины Ренуара, Матисса и Сезанна

Из частной галереи Magnani Rocca Foundation неподалеку от итальянской Пармы похищены три оригинальные картины Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса и Поля Сезанна, общей стоимостью несколько миллионов евро.

Как сообщает La Repubblica, кража произошла в ночь с 22 на 23 марта: злоумышленники хотели забрать четыре картины, но одну бросили на месте преступления.

Были украдены «Рыбы» Пьера-Огюста Ренуара 1917 года, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна 1890 года, а также «Одалиска на террасе», написанная Анри Матиссом в 1922 году.

Расследованием занимаются карабинеры Пармы и подразделение карабинеров по охране культурного наследия. Они изучают записи с камер видеонаблюдения. В музее сообщили, что проникновение в здание и похищение длились менее трех минут. Воры действовали «в рамках структурированного и организованного процесса».

Magnani Rocca Foundation является крупнейшим частным художественным музеем в Италии, где хранятся работы Тициана, Дюрера, Рубенса, Гойи, Кановы, Моне, Ренуара, Сезанна, Бурри, а также наиболее значительная коллекция картин Джорджо Моранди.

Влад Никифоров