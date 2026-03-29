Спор с грузинским акцентом

Спор грузинского металлодистрибьютора Poladis Sakhli LLC с производителем стали «Новороссметалл» о взыскании 16,3 млн долларов США за непогашенные поставки товара рассмотрит кассационный суд. Судебное разбирательство длится почти год. Юристы считают, что перспективы в кассации предсказуемы: решения нижестоящих судов по делу, скорее всего, останутся в силе.



Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АС СКО) рассмотрит жалобу грузинской компании Poladis Sakhli LLC на решение судов нижестоящих инстанций, которые удовлетворили иск ООО «Новороссметалл» о взыскании задолженности в размере 16,3 млн долларов США за неоплаченные поставки товаров. Спор возник из-за неисполнения контракта, заключенного 28 августа 2024 года.

ООО «Новоросметалл» — один из крупных игроков металлургического рынка юга России с уставным капиталом 2,3 млрд руб. Бенефициар — Шалва Гибрадзе. Предприятие специализируется на производстве стали. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2024 года чистый убыток общества составил 358 млн руб. при выручке 19,3 млрд руб.

Компания Poladis Sakhli LLC, по информации сайта poladissakhli.ge, является одним из ведущих предприятий в строительной отрасли Грузии и более 20 лет работает как дистрибьютор металлических изделий.

Как отмечено в материалах дела, «Новоросметалл» выполнил свои обязательства, отгрузив три партии общим объемом 27 тыс. тонн. Первая поставка 9,6 тыс. тонн была осуществлена 26 сентября на сумму 4,96 млн долларов США. Вторая партия 9,7 тыс. тонн отправлена 21 ноября стоимостью 5,14 млн долларов США. Третью поставку 7,7 тыс. тонн компания провела 21 января на 3,87 млн долларов США.

Согласно условиям договора, покупатель обязан был оплачивать каждую партию в течение 10 календарных дней с момента прибытия груза в порт Батуми. Общая стоимость поставленных товаров составила 13,97 млн долларов США, однако, как утверждает истец, грузинская сторона перечислила лишь 6,98 млн долларов США. Основной долг Poladis Sakhli LLC достиг 6,99 млн долларов США.

Дополнительно суд удовлетворил требования о взыскании штрафа за просрочку платежей. По контракту покупатель должен выплачивать пеню 0,5% от стоимости партии за каждые сутки задержки. В суде ответчик не представил контррасчет и не оспорил объем поставленной продукции.

Доказательств погашения задолженности грузинская компания также не предоставила. Согласно доводам ответчика, он подписал с истцом несколько соглашений (кредит-ноты), предусматривающих уменьшение денежной задолженности по контракту. Также ответчик ссылался на то, что оплата по контракту была им произведена в наличной форме представителю истца на территории Грузии.

В августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил требования «Новоросметалл», однако в декабре 15-й арбитражный апелляционный суд снизил размер неустойки по ст. 333 ГК РФ. Договорная неустойка 0,5% в сутки (182,5% годовых) от стоимости всей партии отгруженного товара признана судом явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства, влекущей неосновательное обогащение истца. Апелляция снизила ставку до 0,1% в сутки, что уменьшило начисленный штраф с 9,3 млн до 1,86 млн долларов США. Помимо этого, апелляция скорректировала порядок взыскания. Так, вместо присуждения сумм непосредственно в долларах указала на взыскание в рублях по курсу ЦБ РФ на день фактического платежа, приведя резолютивную часть в соответствие со ст. 317 ГК РФ. Расходы по государственной пошлине в полном объеме возложены на ответчика, так как при снижении неустойки по ст. 333 ГК РФ пропорциональное распределение судебных расходов не применяется.

По словам партнера Адвокатского бюро «Астериск» Федора Закабуни, перспективы кассации представляются достаточно предсказуемыми.

«Определение конкретного размера неустойки, согласно позиции и самого АС СКО, и Верховного Суда, является вопросом факта, а не права, и в силу ст. 286 АПК РФ не подлежит переоценке в кассации. Пункт 72 Постановления Пленума ВС РФ № 7 устанавливает исчерпывающий перечень оснований для пересмотра решения. Среди них: снижение ниже предела ст. 395 ГК РФ, уменьшение без заявления ответчика, неправильное распределение бремени доказывания. Ни одного из этих нарушений в постановлении апелляции не усматривается. Снижение с 0,5% до 0,1% в сутки является стандартной практикой по договорам поставки. Наиболее вероятным исходом будет оставление постановления апелляции без изменения»,— поясняет юрист.

Ведущий юрисконсульт «Юрэнергоконсалт» Сергей Болдырев также отмечает, что перспективы кассационного обжалования оцениваются как крайне низкие. «Кассационный суд не пересматривает фактические обстоятельства и проверяет только правильность применения норм права, а выводы о подсудности спора российскому суду основаны на нормах АПК РФ и Минской конвенции, которые судами применены верно, поэтому судебный акт, скорее всего, останется в силе»,— сказал господин Болдырев.

Елена Турбина