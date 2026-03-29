«Там, где решают цифры и результат, гендер отходит на второй план»

Доля женщин среди финансовых директоров в 2025 году достигла 29%. Примерно каждый третий топ-менеджер в российских компаниях — женщина, пишет Forbes. Также усилился внутренний найм — 64% CFO были назначены из числа внутренних кандидатов. Средний возраст вступления в должность составил 42 года, а средний срок пребывания в должности — шесть лет. Директор департамента развития гостиничной инфраструктуры курорта «Роза Хутор» Елена Мосийчук считает, что в ряде направлений, связанных с услугами и клиентским опытом в Краснодарском крае, доля женщин в управлении выше общероссийских показателей.

Елена Мосийчук

«Тенденция увеличения количества женщин на руководящих должностях в России вполне отражает реальность Краснодарского края, особенно в сервисных отраслях — туризме, гостиничном бизнесе, девелопменте курортной инфраструктуры. В крупных компаниях и на курортах все больше женщин на позициях генеральных директоров, операционных и коммерческих руководителей, директоров по развитию. При этом структура экономики края дает женскому лидерству определенное преимущество: туризм, гостеприимство, розница, образование, медицина — это сферы, где исторически много женщин-профессионалов. Я бы сказала, что в ряде направлений, связанных с услугами и клиентским опытом, доля женщин в руководстве у нас даже выше, чем средняя по России, а в более традиционных отраслях — промышленность, строительство, агро — все еще ниже средней.

В моем профессиональном поле женщины часто возглавляют отели, управляют сетевыми объектами, отвечают за развитие направлений MICE, маркетинг и коммерцию.

Среди собственников малого и среднего бизнеса в регионе женщин тоже много: это отели и апарт-комплексы, рестораны, туристические агентства, сервисные компании, девелоперские проекты в курортных зонах. Другая картина — в тяжелой промышленности и классическом девелопменте "бетона". Там женщин на уровне собственников и топ-менеджмента до сих пор существенно меньше.

На рост доли женщин на руководящих позициях влияют несколько факторов. Во-первых, бизнес стал более ориентирован на клиента, сервис и сложные коммуникации. Это как раз те зоны, где женские сильные стороны очень ценятся. Во-вторых, выросли требования к профессионализму. Сегодня никто не удивляется женщине с сильной финансовой экспертизой, техническим бэкграундом или опытом управления сложными проектами. Там, где решают цифры и результат, гендер отходит на второй план. В-третьих, изменились ожидания самих женщин. Многие не рассматривают себя только в традиционных ролях, готовы брать ответственность за большие команды и бюджеты, и при этом открыто говорить о поддержке, которая им нужна — от гибких форматов работы до инфраструктуры для семьи.

Несмотря на изменения, стереотипы в Краснодарском крае никуда не делись. Но при этом я четко вижу, как за последние годы отношение меняется.

Однако деятельность женщины-руководителя не обходится без жертв. Вопрос в том, чем именно вы готовы жертвовать и в какой период жизни. Когда ты отвечаешь за большой департамент или несколько объектов, будут сезоны, когда работа забирает почти все время и внимание. Особенно в туризме и гостиничном бизнесе, где у нас есть и пиковые сезоны, и форс-мажоры, и круглосуточный режим. Важно относиться к себе так же бережно, как к ключевому активу компании — планировать отдых, восстановление, ставить личные границы. Выстраивать сильную управленческую команду и делегировать, а не пытаться контролировать все лично».