Концерт Басты, «Десять негритят» и «Изоляция»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут вживую услышать хиты Басты или увидеть спектакль по роману Агаты Кристи. Также можно сходить на премьеры фильмов или концерт Ильи Соболева. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Где послушать музыку

27 и 28 марта в 20:00 на концертной площадке Red Arena состоится концерт музыканта Василия Вакуленко (Баста). Он исполнит такие хиты, как «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лед», «Хендсап», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Без тебя», «Неболей», «Ты была права».

Стоимость билета — от 5000 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посетить

29 марта в 18:00 в Зимнем театре покажут спектакль «Сладкая жизнь». «Обещать не значит жениться? Расскажите об этом той, кто знает цену этим словам. Героиня этой истории, прожив более двадцати лет с мужчиной, который не удостоил ее ни любви, ни уважения, сейчас она готова побороться за свое счастье и раскрыть тайну всей своей жизни. Это история о женской преданности и материнской любви. Смешная, порою трогательная, наполненная итальянскими красотой и вкусом к жизни, Dolce Vita!» — сказано в описании. Театр-постановщик — «Миллениум». Режиссер — Роман Самгин.

Стоимость билета — от 2500 руб. (16+)

29 марта в 19:00 в Зимнем театре состоится спектакль «Десять негритят». «Режиссер Борис Лагода специально создал инсценировку по мотивам романа Агаты Кристи, которая неожиданно приросла целой группой новых персонажей, усиливших атмосферу детективной истории и добавивших динамики спектаклю. Финальная развязка стала более изощренной, более театральной, чем у Кристи. Зритель выйдет из зала с ощущением, что детектив раскрыт до последней нити»,— говорится в аннотации. Театр-постановщик — Донской театр драмы и комедии имени Комиссаржевской.

Стоимость билета — от 1000 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

27, 28 и 29 марта в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» состоится премьера фильма «Твое сердце будет разбито» (мелодрама). Сюжет: старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притвориться ее парнем и защищать, а она — делать все, что он скажет. У пары появляются настоящие чувства, но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных. Режиссер — Михаил Вайнберг.

Стоимость билета — от 350 руб. (16+)

В «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» покажут еще одну киноновинку — «Космическая собака Лида» (фантастика). В ролях: Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков и Александра Бортич. «2000 год. 13-летний Игорь живет вместе со своей мамой, отчимом и вернувшейся из космоса собакой Лидой, которую мальчику подарил его отец-космонавт. В ту ночь, когда Игорь сбегает из дома, с помощью собаки он встречает 40-летнего самого себя из будущего. Взрослый Игорь сообщает, что через три дня его отец взорвется в ракете на старте, и это пустит под откос всю его жизнь. Оба Игоря вместе с собакой Лидой отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее мальчика»,— сказано в описании. Режиссер — Евгений Сангаджиев.

Стоимость билета — от 350 руб. (16+)

В «Кино Море Молл» покажут премьеру фильма «Изоляция» (триллер, драма). В главной роли — Милош Бикович. «Молодой биолог Йован неожиданно получает высокооплачиваемую работу по наблюдению за миграцией животных в лесу. Его задача — работать на научной станции в лесной хижине и следить за обслуживанием камер, которые снимают диких животных. Вскоре Йован замечает на видеозаписях загадочного человека, которого он начинает подозревать в слежке. Йован становится свидетелем ночных визитов, странных телефонных звонков и необъяснимых звуков, которые подпитывают его паранойю и страх»,— говорится в аннотации. Режиссер — Марко Бацкович.

Стоимость билета — 670 руб. (18+)

Вверх

Куда сходить еще

27 марта в 20:00 в концертном зале «Роза Холл» выступит комик Илья Соболев. «В этом концерте Илья объединит невероятные перформансы, абсурдные шутки и экспрессивную шоу-программу. Темы близки каждому, но с подачей Ильи они раскроются совершенно по-новому — все будет приправлено разрывной импровизацией, сумасшедшими отыгрышами и уникальным юмором»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 2200 руб. (18+)

28 марта в 20:00 в баре «Олимп» состоится шоу «Хит стендап». Хедлайнер вечера — полуфиналист проекта «Битва за время», участник «Стендап рулетки» на ТНТ и Big Stand Up на Юмор FM Александр Лукашов. Также на сцене выступят участник проекта «Comedy Баттл» на ТНТ Роберт Ченибалаян и участница фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ Лена Белоусова.

Стоимость билета — от 699 руб. (18+)

Вверх