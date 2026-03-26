Аэропорт Сочи с 29 марта перейдет на летнее расписание полетов

Аэропорт Сочи с 29 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до конца октября. В рамках сезонной программы воздушная гавань будет обслуживать рейсы по 83 направлениям, включая 53 внутренних и 30 международных. Перевозки обеспечат 36 авиакомпаний, среди которых 16 иностранных перевозчиков.

По данным пресс-службы аэропорта, авиакомпания «Аэрофлот» сохранит ключевые внутренние маршруты, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск и Пермь, а также международные направления в Стамбул и Ереван. Лоукостер «Победа» начнет сезон с 11 направлений по России, а с июня расширит маршрутную сеть за счет новых городов.

Базовый перевозчик Nordwind предложит 27 региональных направлений, при этом полеты по большинству маршрутов будут выполняться не менее двух раз в неделю. На наиболее востребованных направлениях авиакомпания планирует использовать более вместительные воздушные суда, включая Airbus A-330. Авиакомпания «Азимут» обеспечит рейсы по ряду российских городов, а также международные направления, включая Турцию, Армению, Грузию и Узбекистан. С июня запланировано открытие прямого авиасообщения с Атырау.

Red Wings расширяет географию полетов, добавляя к действующим маршрутам новое направление в Бодрум. Перевозчик продолжит выполнять рейсы по ряду российских направлений. Полеты в Турцию будут осуществлять несколько российских и турецких авиакомпаний, включая Red Wings, «Уральские авиалинии», Azur Air, Southwind Airlines и AirAnka.

Авиасообщение с Ереваном сохранится с высокой интенсивностью — до четырех рейсов в сутки. Регулярные перевозки по этому направлению обеспечивают «Аэрофлот», FlyOne Armenia, «Азимут» и Red Wings. Кроме того, с июня увеличится частота рейсов между Сочи и Минском, а также сохранятся регулярные полеты в города Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Мария Удовик