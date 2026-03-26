В 2026 году на Кубани планируют запустить мукомольный комплекс

Группа компаний «Прогресс Агро» планирует в 2026 году ввести в эксплуатацию мукомольный комплекс в Усть-Лабинске мощностью 450 т в сутки. Об этом сообщил гендиректор компании Леонид Рагозин, отметив, что с учетом уже действующих мощностей общий объем переработки достигнет 600 т в сутки, что позволит предприятию войти в число крупнейших на юге России, пишет «Интерфакс».

По словам господина Рагозина, запуск комплекса обеспечит кратный рост выпуска продукции и создаст условия для расширения географии поставок как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Ранее сообщалось, что первая очередь мельницы была введена в эксплуатацию в 2024 году, а проект предусматривает выпуск муки различных сортов с ориентацией на экспорт, в том числе в страны Африки, СНГ и Ближнего Востока.

Совокупные инвестиции группы в 2023–2025 годах превысили 9 млрд руб. В текущем году компания продолжает развитие индустриального парка «Кубань» в Усть-Лабинске. Как уточнил глава компании, завершен ключевой этап инженерной подготовки площадки, включая ввод объектов водоснабжения и водоотведения, на которые направлено более 910 млн руб. Ожидается, что запуск парка станет фактором диверсификации экономики Усть-Лабинского района.

Кроме того, в 2025 году земельный банк группы увеличился на 26% за счет приобретения активов в Краснодарском крае и Волгоградской области. Стратегия компании предполагает дальнейшее расширение земельных ресурсов.

По данным СПАРК, ООО «Прогресс Агро» зарегистрировано в 2019 году в Усть-Лабинском районе, основной вид деятельности — управление холдинговыми компаниями. По итогам 2024 года убыток общества составил 905 млн руб.

Вячеслав Рыжков