Главные новости за 25 марта: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Кронштадте отразили атаку беспилотников. Частичные повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утром 25 марта. По словам градоначальника, масштабных разрушений и пострадавших нет. Для жителей города организовали пункт горячего питания.

В это же время в результате атаки беспилотников на Ленинградскую область в порту Усть-Луга возникло возгорание. В Выборге обломки БПЛА повредили кровлю жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Чуть ранее БПЛА повредили телевизионную вышку в поселке Плюсса и базовую станцию сотовой связи в деревне Лудони Псковской области.

Московский ЦСКА добился уверенной победы над петербургскими армейцами на своей площадке в рамках второго матча 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе хозяев отличились Павел Карнаухов, Денис Гурьянов, Тахир Мингачев и Дмитрий Бучельников. Гости ответили точными бросками Джозефа Бландизи и Никиты Дишковского.

В Петербурге 25 марта прошли обыски в офисе компании «Медимком» — крупного федерального поставщика медицинского оборудования и расходных материалов, сообщает 78.ru. Следственные действия велись с утра и до обеда в доме 43 по улице Полевая Сабировская. Как уточняет издание, обыски связаны с сотрудничеством компании с Российским научным центром радиологии и хирургических технологий им. Академика А. Н. Гранова.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение петербургского арбитража по спору Невского судостроительно-судоремонтного завода Schottel GmbH в части взыскания с германской компании 1,2 млн евро. Спор касается неотработанного аванса за винторулевые колонки и тоннельные подруливающие устройства для пяти сухогрузов проекта RSD59, которые Невский ССЗ строит по заказу Государственной транспортной лизинговой компании для судоходной компании «Пола Райз».

Демонтаж здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Выборгском районе Петербурга проводился с нарушениями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в городе Светлана Агапитова на заседании Законодательного собрания 25 марта. Омбудсмен направила обращение губернатору Александру Беглову с предложением возобновить практику очных публичных слушаний по проектам, затрагивающим культурное наследие.

В Невском районе Петербурга скорректируют проект планировки и межевания территории для новой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Речь идет об участке, ограниченном улицами Дыбенко и Крыленко, проспектом Большевиков и административной границей с Ленобластью. ООО «Управление имущества» уведомило комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) о подготовке изменений в документацию, работы проведут за счет компании в течение года.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области перенес рассмотрение иска «Газпрома» к российскому филиалу германской группы Linde о взыскании 219 млн евро. Заседание, согласно данным картотеки арбитражных дел, отложено до 27 мая. Иск был зарегистрирован 17 октября 2025 года.

Индивидуальный предпринимать Алексей Максимов выиграл торги по продаже исторического здания городского училища XIX века на пр. Карла Маркса, 27, в Новой Ладоге. Победитель предложил за объект культурного наследия регионального значения 10,3 млн рублей. Информация о подведении итогов торгов появилась на ГИС Торги 25 марта. Объект продавался в рамках аукциона на понижение.

Темпы роста цен в Петербурге в феврале замедлились до 1,2% после январских 1,8%, сообщила пресс-служба Центрального банка РФ. При этом годовая инфляция в городе повысилась до 5,9%, сравнявшись с общероссийским уровнем. По данным регулятора, на стоимость импортных фруктов и сладкого перца повлияло удорожание логистики.