Центробанк сообщил о февральском замедлении роста цен в Петербурге до 1,2%

Темпы роста цен в Петербурге в феврале замедлились до 1,2% после январских 1,8%, сообщает пресс-служба Центрального банка РФ. При этом годовая инфляция в городе повысилась до 5,9%, сравнявшись с общероссийским уровнем.

По данным регулятора, на стоимость импортных фруктов и сладкого перца повлияло удорожание логистики. Однако рост цен на плодоовощную продукцию оказался ниже средних значений прошлых лет, а молочные продукты и масло продолжили дешеветь на фоне высокого предложения.

Накануне праздников традиционно выросла стоимость парфюмерии, косметики, цветов и ювелирных изделий, на цену которых также повлиял рост мировых котировок золота.

В сегменте непродовольственных товаров укрепление рубля способствовало снижению цен на электронику, компьютеры, инструменты и трикотаж. В сфере услуг наиболее заметно подорожали зарубежные поездки из-за высокого сезона в странах дальнего зарубежья.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а в 2027 году стабилизируется вблизи 4%.

Андрей Маркелов