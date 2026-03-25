Апелляционный суд отменил часть решения по спору Невского ССЗ с германской Schottel

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение петербургского арбитража по спору Невского судостроительно-судоремонтного завода Schottel GmbH в части взыскания с германской компании 1,2 млн евро. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

Спор касается неотработанного аванса за винторулевые колонки и тоннельные подруливающие устройства для 5 сухогрузов проекта RSD59, которые Невский ССЗ строит по заказу Государственной транспортной лизинговой компании для судоходной компании «Пола Райз». Ранее арбитраж взыскал с германского поставщика 1,2 млн евро, включая 1,1 млн евро неотработанного аванса и штраф за пользование средствами.

Теперь апелляционная инстанция оставила в силе взыскание 1,1 млн евро аванса, но отказала заводу в штрафе. Суд указал, что Schottel не исполнила обязательства по независящим от нее причинам — из-за санкций, эмбарго, валютных и банковских ограничений, введенных Евросоюзом против российских резидентов в марте 2022 года. При этом ходатайство германской компании о переносе спора в швейцарский арбитраж в Цюрихе удовлетворено не было.

Артемий Чулков