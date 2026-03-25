ЦСКА обыграл СКА во втором матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина

Московский ЦСКА добился уверенной победы над петербургскими армейцами на своей площадке в рамках второго матча 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Игроки СКА и ЦСКА во втором матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игроки СКА и ЦСКА во втором матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина

Счет в матче уже на второй минуте при игре в большинстве открыл форвард СКА Джозеф Бландизи. Однако под самый занавес периода нападающий москвичей Павел Карнаухов восстановил равновесие.

В середине второй 20-минутки Денис Гурьянов вывел хозяев вперед, Тахир Мингачев (43-я минута) и Дмитрий Бучельников (46-я) укрепили преимущество ЦСКА. В самой концовке встречи СКА сумел отквитать одну шайбу усилиями Никиты Дишковского, однако на большее петербуржцев не хватило.

Таким образом ЦСКА повел в серии со счетом 2:0. Следующие две игры пройдут в Петербурге 27 и 29 марта.

Андрей Маркелов