В порту Усть-Луга начался пожар в результате атаки БПЛА, в Выборге поврежден дом
В результате атаки беспилотников на Ленинградскую область в порту Усть-Луга возникло возгорание. В Выборге повреждена кровля жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Порт Усть-Луга
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«По предварительным данным, никто не пострадал»,— уточнил глава Ленобласти.
Опасность БПЛА в региона была объявлена 25 марта в 0:34. Также утром об опасности уведомили жителей Петербурга. На момент публикации средствами ПВО и РЭБ уничтожены 56 вражеских дронов.