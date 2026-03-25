В порту Усть-Луга начался пожар в результате атаки БПЛА, в Выборге поврежден дом

В результате атаки беспилотников на Ленинградскую область в порту Усть-Луга возникло возгорание. В Выборге повреждена кровля жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Порт Усть-Луга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Порт Усть-Луга

«По предварительным данным, никто не пострадал»,— уточнил глава Ленобласти.

Опасность БПЛА в региона была объявлена 25 марта в 0:34. Также утром об опасности уведомили жителей Петербурга. На момент публикации средствами ПВО и РЭБ уничтожены 56 вражеских дронов.

Артемий Чулков