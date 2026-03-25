Площадку ОЭЗ «Дыбенко» в Невском районе ждут изменения в проекте планировки

В Невском районе Петербурга скорректируют проект планировки и межевания территории для новой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Речь идет об участке, ограниченном улицами Дыбенко и Крыленко, проспектом Большевиков и административной границей с Ленобластью. ООО «Управление имущества» уведомило комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) о подготовке изменений в документацию, работы проведут за счет компании в течение года.

Необходимость корректировки, как поясняется в письме, связана с решениями комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) о границах ОЭЗ и параметрах планируемых объектов капитального строительства. Помимо технопарка, на территории предполагается возведение многоквартирных домов, крытого спорткомплекса, учреждения начального образования, гостиницы, объектов религиозного назначения, а также транспортной и инженерной инфраструктуры.

Пятую площадку ОЭЗ, получившую название «Дыбенко», планируют сформировать к 2030 году. Ее площадь составит около 62 тыс. кв. м. Специализацией территории станут IT, радио- и микроэлектроника. Как ранее отмечал вице-губернатор Кирилл Поляков, здесь смогут разместиться около 30 резидентов. Учитывая близость к жилой застройке, наиболее перспективным форматом развития площадки считается light industrial.

Андрей Маркелов