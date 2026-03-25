Агапитова заявила о нарушениях при сносе здания ВНИИБ в Петербурге

Демонтаж здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Выборгском районе Петербурга проводился с нарушениями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в городе Светлана Агапитова на заседании Законодательного собрания 25 марта.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По ее словам, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) направил застройщику предостережение, указав, что здание обладает признаками объекта культурного наследия, и обратился в правоохранительные органы с просьбой приостановить демонтаж. Однако в ответе из ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти утверждается, что подобных обращений от комитета не поступало, что позволило продолжить снос.

Госпожа Агапитова сообщила, что ожидает ответа от прокуратуры по данному противоречию. Кроме того, она направила обращение губернатору Александру Беглову с предложением возобновить практику очных публичных слушаний по проектам, затрагивающим культурное наследие. Также, по мнению омбудсмена, необходимо обсудить эффективность взаимодействия КГИОП с правоохранительными органами.

Андрей Маркелов