Суд перенес рассмотрение иска «Газпрома» к филиалу немецкой группы Linde

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области перенес рассмотрение иска «Газпрома» к российскому филиалу германской группы Linde о взыскании 219 млн евро. Заседание, согласно данным картотеки арбитражных дел, отложено до 27 мая. Иск был зарегистрирован 17 октября 2025 года.

Помимо Linde GmbH, в числе ответчиков значатся международная юридическая компания Pinsent Masons, представляющая интересы Linde в споре с «Русхимальянсом» (оператор строительства газоперерабатывающего и СПГ-комплекса в Усть-Луге), а также Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, занимающаяся управлением недвижимостью и предоставлением услуг на территории Германии и России.

«Газпром» требует солидарно взыскать с ответчиков около 219 млн евро убытков. Сумма подлежит уплате в рублях по курсу ЦБ на дату фактического платежа. Linde участвовала совместно с «Газпромом» в проекте строительства комплекса по переработке природного газа «Балтийский СПГ» в Усть-Луге. Однако в 2022 году компания объявила о выходе из проекта, отказавшись от сотрудничества с «Северсталью» в производстве теплообменников для газовой отрасли.

Андрей Маркелов