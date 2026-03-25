Силовики пришли с обысками в офис компании «Медиком» в Петербурге

В Петербурге 25 марта проходят обыски в офисе компании «Медимком» — крупного федерального поставщика медицинского оборудования и расходных материалов, сообщает 78.ru. Следственные действия велись с утра и до обеда в доме 43 по улице Полевая Сабировская.

Как уточняет издание, обыски связаны с сотрудничеством компании с Российским научным центром радиологии и хирургических технологий им. Академика А. Н. Гранова. В центре внимания следствия — деятельность бывшего первого заместителя директора этого медицинского учреждения Андрея Клекоцкого.

Известно, что «Медиком» работает на рынке более 20 лет, руководителем и единственным учредителем является Дмитрий Миногин. Прибыль компании за 2023 год составила 143 млн рублей.

