Беспилотники повредили телевышку и базовую станцию связи в Псковской области

Ночью 25 марта БПЛА повредили телевизионную вышку в поселке Плюсса и базовую станцию сотовой связи в деревне Лудони Струго-Красненского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Серьезных повреждений конструкции не получили, никто из людей не пострадал. Телевышка была атакована уже второй раз за неделю, отметил господин Ведерников.

«На месте работают технические службы операторов связи и областного радиотелевизионного передающего центра. В Струго-Красненском районе связь восстановлена по временной схеме»,— заявил чиновник.

Днем 25 марта в Ленобласти второй раз с начала суток объявили опасность БПЛА. В Пулково ввели ограничения. В ходе ночной атаки на регион были сбиты 56 БПЛА. Возник пожар в порту Усть-Луга, повреждена кровля дома в Выборге. Опасность объявляли и в Петербурге. В Кронштадте повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей.

Артемий Чулков