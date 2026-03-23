Сочи принял пятую группу жителей Курска на реабилитацию

В Сочи проходит комплексная медико-психологическая реабилитация пятой с начала 2026 года группы жителей Курска. В состав делегации вошли пять семей, включая семерых детей, большинство из которых имеют инвалидность, а также пятеро взрослых. Программа рассчитана на две недели и реализуется на базе специализированного медицинского учреждения курорта.

Как сообщили в администрации Сочи, текущий визит стал продолжением ранее выстроенного взаимодействия между специалистами курорта и жителями Курской области. Ранее сочинские врачи проводили выездные консультации, в ходе которых осуществлялась углубленная диагностика состояния детей и формировались индивидуальные маршруты последующего лечения и восстановления.

Реабилитация проходит в рамках проекта «Дети войны». Для участников предусмотрен комплекс медицинских и восстановительных мероприятий, направленных на улучшение физического и психоэмоционального состояния. Программа включает занятия с логопедами и дефектологами, курсы лечебной физкультуры, массаж, а также различные виды терапии, включая арт- и песочную. Кроме того, детям при необходимости проводят инструментальные исследования, в том числе электроэнцефалографию, и назначают аппаратное лечение под контролем специалистов.

Для взрослых участников организованы отдельные восстановительные процедуры, включая массаж и психологическое сопровождение. Также предусмотрены консультации профильных врачей, направленные на поддержку общего состояния здоровья родителей. Помимо медицинской части, для семей подготовлена экскурсионная программа, что позволяет совместить лечение с ознакомлением с курортной инфраструктурой.

В администрации курорта подчеркнули, что работа по приему семей из различных регионов страны продолжается на системной основе. С начала реализации программы в Сочи уже прошли оздоровление порядка 2200 детей и около 1000 взрослых, прибывших в том числе из приграничных территорий.

