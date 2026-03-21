Стартовала продажа билетов на матч Россия—Никарагуа в Краснодаре

Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте реализации билетов на товарищеский матч национальных сборных России и Никарагуа. Встреча запланирована на пятницу, 27 марта, и пройдет на стадионе в Краснодаре. Начало игры назначено на 19:30 по местному времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Приобрести билеты на указанное спортивное мероприятие можно исключительно через цифровую платформу официального билетного партнера РФС — сервис «Яндекс Афиша». Билеты на спортивное мероприятие стоят от 700 до 7 тыс. руб. в зависимости от категории места и его расположения относительно игрового поля.

Пресс-служба РФС уточнила условия посещения матча для семей с детьми. Для детей в возрасте до пяти лет включительно предусмотрен бесплатный вход на стадион. Данная льгота действует при условии сопровождения ребенка близкими родственниками и отсутствии необходимости предоставления ему отдельного индивидуального зрительского места.

Для оформления прохода на территорию стадиона с ребенком указанной возрастной категории зрителям необходимо скачать детский билет. Соответствующее окно для скачивания становится доступным в интерфейсе после выбора места для сопровождающего взрослого. В детском билете отсутствует информация о номере сектора, ряда и места, что подтверждает его номинальный характер без привязки к конкретной посадочной позиции.

Следующая встреча национальной команды запланирована в рамках того же международного окна. 31 марта сборная России примет команду Мали. Местом проведения данного матча определен Санкт-Петербург.

Ранее официальные источники информировали о расширенном составе игроков, вызванных для участия в обеих товарищеских встречах. В список из 31 футболиста вошли представители различных клубов, включая вратаря Матвея Сафонова, выступающего за французский «Пари Сен-Жермен», а также голкиперов Станислава Агкацева и Валентина Пальцева, представляющих «Краснодар». Информация о наличии иных ограничений по посещению матча, помимо установленных возрастных категорий и каналов реализации билетов, в сообщении пресс-службы РФС не приводится. Оператором билетной программы выступает официальный партнер организации.

Мария Удовик