Сочи и Краснодар вошли в топ-5 городов для семейного отдыха зимой

Сочи и Краснодар вошли в число наиболее востребованных направлений для семейного отдыха в России в зимний сезон 2026 года. По данным Российского союза туриндустрии, интерес к поездкам с детьми продолжает расти: за прошедшую зиму число таких путешественников увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре туристических предпочтений лидирующие позиции заняли крупнейшие города страны. В первую очередь речь идет о Москве и Санкт-Петербурге, которые традиционно привлекают семейную аудиторию развитой инфраструктурой и разнообразием досуговых возможностей. При этом значительную долю спроса сформировали и южные направления.

Сочи подтвердил статус ключевого центра зимнего туризма. Курорт продемонстрировал наибольшие показатели по числу посетителей горнолыжных комплексов среди всех горных кластеров страны. По этому параметру город существенно опередил другие направления, что позволило ему занять лидирующие позиции в сегменте активного зимнего отдыха.

Краснодар также вошел в пятерку популярных направлений, заняв пятое место рейтинга. Дополнительным фактором роста интереса к городу стало возобновление авиасообщения, что повысило его транспортную доступность для туристов из других регионов.

В части размещения туристы преимущественно выбирали доступные варианты. Наибольшая доля пришлась на апартаменты — 24% от общего числа бронирований. Отели без категории заняли 23%, гостиницы категории три звезды — 19%, четырехзвездочные объекты — 17%. Гостевые дома и хостелы пользовались меньшим спросом — 5 и 3% соответственно.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года Сочи уже принял 1,27 млн туристов. В городе утверждена концепция предстоящего курортного сезона, а в апреле планируется активизация работ по благоустройству общественных пространств, включая зеленые зоны и прибрежные территории.

