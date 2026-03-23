В Сочи осудили экс-сотрудников энергокомпании за коррупцию

В Сочи суд признал виновными троих бывших сотрудников энергоснабжающей организации в совершении коррупционных преступлений. Основанием для вынесения приговора стали доказательства, собранные следственным отделом по городу Сочи СУ СКР по Краснодарскому краю. В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в коммерческом подкупе, а также в покушении на посредничество во взяточничестве, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как установлено следствием и подтверждено судом, противоправная деятельность осуществлялась в период с июля 2017 года по январь 2020 года. Бывший старший инспектор Сочинского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» организовал схему систематического получения денежных средств от индивидуальных предпринимателей. Для реализации задуманного он привлек коллег, которые занимались поиском потребителей электроэнергии, не переведенных на коммерческие тарифы, предусмотренные для юридических лиц и бизнеса.

За вознаграждение фигуранты не принимали мер по переводу таких абонентов на соответствующие тарифные планы, что позволяло предпринимателям продолжать пользоваться электроэнергией на более выгодных условиях. Кроме того, часть эпизодов связана с незаконным получением средств за ускорение процедур оформления договоров энергоснабжения для физических лиц.

Следствием установлено, что общий объем незаконно полученных денежных средств превысил 1,5 млн руб. Также один из обвиняемых предпринимал попытки выступить посредником при передаче взяток сотрудникам другой ресурсоснабжающей организации за содействие в подключении объектов недвижимости к электросетям. Эти действия были пресечены правоохранительными органами.

В рамках расследования на имущество фигурантов был наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора. Суд назначил основному обвиняемому наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и запретом занимать должности в ресурсоснабжающих организациях сроком на 2,5 года. Второй фигурант приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима с аналогичным ограничением на два года. Третий осужден условно на пять лет с испытательным сроком три года и запретом на профессиональную деятельность сроком на один год.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

Мария Удовик