В горах Сочи высота снега достигает 287 см на отметке 2,3 тысячи метров

В горном кластере Сочи сохраняются зимние условия, несмотря на завершение марта и наступление весны на равнинной части региона. По актуальным данным на утро 23 марта, высота снежного покрова в горах варьируется от 53 до 287 см в зависимости от высоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Максимальные значения зафиксированы на отметке 2,3 тыс. м над уровнем моря, где на «Роза Пик» высота снега достигает 287 см. При этом погодные условия остаются стабильными: осадки отсутствуют, а видимость достигает 50 км, что создает благоприятные условия для катания.

На среднегорных высотах показатели также остаются значительными. На уровне 1,6 тыс. м снежный покров достигает 187 см. В районе Олимпийской деревни, расположенной на высоте 1,1 тыс. м, максимальная высота снега составляет до 81 см. На отметке 940 м слой снега снижается до 53 см, а в долинной части устойчивого снежного покрова уже не наблюдается.

Сокращение высоты сугробов связано с сезонным потеплением, однако текущие значения позволяют продолжать горнолыжный сезон. По ранее озвученным планам, окончательное закрытие трасс ожидается после майских праздников, при этом постепенное завершение работы отдельных участков начнется уже в апреле.

С начала 2026 года курорт принял около 1,27 млн туристов, что подтверждает высокий интерес к зимнему отдыху в регионе. Власти города ранее утвердили концепцию предстоящего курортного сезона, предусматривающую развитие инфраструктуры и подготовку туристических зон. В частности, в апреле планируется запуск активной фазы работ по благоустройству общественных пространств, включая пляжи и зеленые зоны.

Сохранение значительного снежного покрова в горах позволяет продлить зимний туристический поток и поддерживает загрузку курортной инфраструктуры в переходный сезон.

Мария Удовик