В Сочи и Сириусе увеличат число электричек с 29 марта

С 29 марта на пригородных железнодорожных маршрутах в агломерации Сочи и федеральной территории «Сириус» увеличат количество рейсов электропоездов «Ласточка». Расширение графика затронет как прибрежные направления, так и сообщение с горным кластером курорта.

По информации властей федеральной территории, на участке Сириус—Сочи ежедневно будет курсировать 43 пары поездов. На маршрутах между Сириусом и горными курортами предусмотрено 11 пар рейсов. Таким образом, транспортная доступность ключевых туристических локаций региона будет усилена в преддверии весенне-летнего сезона.

Время в пути на «Ласточке» между прибрежной зоной и горными курортами составляет порядка 40 минут. Поездка из Сириуса в центральную часть Сочи занимает менее одного часа, что делает железнодорожный транспорт одним из наиболее быстрых и предсказуемых способов передвижения в условиях высокой сезонной нагрузки на дорожную сеть.

Рост пассажиропотока подтверждает востребованность данного вида транспорта. В январе и феврале текущего года перевозки в горный кластер превысили 66 тыс. человек, что в три раза больше аналогичного периода прошлого года. Показатель демонстрирует устойчивый спрос со стороны как туристов, так и местных жителей.

Дополнительным элементом развития маршрутной сети стало введение прямого сообщения между Сириусом и аэропортом Сочи. Новый маршрут действует около месяца и обеспечивает более удобную логистику для пассажиров, прибывающих на курорт.

При этом с 23 марта на ряде направлений временно скорректировано расписание пригородных поездов в связи с проведением ремонтных работ на инфраструктуре. Актуальные изменения доступны на официальных ресурсах перевозчика, включая сайт и мобильное приложение, а также в кассах.

Расширение частоты движения электропоездов направлено на повышение пропускной способности транспортной системы региона и сокращение времени в пути между ключевыми точками курорта.

Мария Удовик