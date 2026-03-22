Главные новости за выходные 21–22 марта

Иранское агентство Tasnim сообщило, что 21 марта США и Израиль нанесли удар по обогатительному комплексу в Натанзе. Утечки радиации в данном районе не зафиксированы. Израиль отрицает причастность к ударам по ядерному объекту и отказывается комментировать действия США. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ООН и МАГАТЭ должны дать объективную оценку удару.

В крупных хозяйствах Новосибирской области завершено изъятие скота в рамках борьбы с распространением инфекции. Продолжается изъятие животных у частных фермеров в двух населенных пунктах в Ордынском районе и одном селе в Карасукском районе.

В ночь на 22 марта президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. Президент США также заявил, что Вашингтон достиг своих целей на Ближнем Востоке. Иран, по его словам, уже стерт с лица Земли, а заключать сделку с правительством Исламской Республики господин Трамп не желает.

Российские войска заняли село Потаповка в Сумской области Украины. Село, находящееся на границе с Россией, взяли под контроль подразделения российской группировки «Север».

22 марта ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура и вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33». Полет займет около 49,5 часа, стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС ожидается 24 марта примерно в 16:35 мск.

Лефортовский районный суд Москвы арестовал генерального директора Центра знаний «Машук», заместителя гендиректора российского общества «Знание» Антона Серикова. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере.

Министерство спорта России подписало приказ о признании и включении женского ММА в реестр видов спорта в шести весовых категориях.

Американский актер Николас Брендон Шульц, известный по роли в телесериале «Баффи — истребительница вампиров», умер в возрасте 54 лет.