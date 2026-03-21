Иран заявил об атаке США и Израиля на ядерный объект в Натанзе

США и Израиль нанесли удар по обогатительному комплексу в Натанзе, заявило агентство Tasnim со ссылкой на иранские официальные лица. В сообщении подчеркивается, что удар по подобному объекту противоречит положениям международного права и «иным нормативным актам, касающимся ядерной безопасности».

Вид со спутника на ядерный объект в иранском Натанзе

Фото: Vantor / Handout. / Reuters

Согласно результатам обследования территории после атаки, утечки радиации в данном районе не зафиксировано, уточнило Tasnim. Других подробностей агентство не привело.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. Впервые объект в Натанзе был атакован в начале марта. 12 марта израильская армия нанесла удар по ядерному центру «Телекан» под Тегераном.