Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Президент Дональд Трамп предъявил Ирану ультиматум: если в течение 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован, США начнут уничтожать электростанции страны. Самый крупный энергообъект исламской республики будет атакован первым, добавил господин Трамп.

Президент написал об этом в своей соцсети Truth Social. Вчера глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ и вооруженные силы США собираются усилить удары по Ирану уже в ближайшее время.

До этого власти 22 стран выразили готовность внести вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Они осудили удары Ирана по соседним странам и заявили о желании финансово помочь странам, пострадавшим от Тегерана. Ранее NBC News сообщало, что в Белом доме обсуждают вариант захвата иранских портов и размещения войск на небольших островах Персидского залива, чтобы обеспечить безопасность судов в Ормузе.