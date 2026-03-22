Корабль «Прогресс МС-33» вывели на орбиту

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-33» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», запущенной с космодрома Байконур. Трансляцию вел «Роскосмос».

Теперь корабль направляется к Международной космической станции. Полет займет около 49,5 часа, стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС ожидается 24 марта примерно в 16:35 мск. Корабль массой около 7,4 тонны доставит на станцию более 2,5 тонны грузов: топливо для дозаправки (828 кг), продукты питания (619 кг), питьевую воду (420 кг) и кислород для поддержания атмосферы (50 кг).

Старт стал первым после восстановления стартовой площадки № 31/6 Байконура, поврежденной во время запуска ракеты в конце ноября 2025 года. Несмотря на прошлую нештатную ситуацию, предыдущий полет «Союза МС-28» завершился успешной стыковкой с МКС.