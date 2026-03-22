Трамп заявил о нежелании заключать сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг своих целей на Ближнем Востоке. Иран, по его словам, уже стерт с лица Земли. При этом, следует из заявления господина Трампа, он все еще хочет продолжать вести вооруженный конфликт против иранской республики.

«Их руководство уничтожено, их флота и авиации больше нет, у них абсолютно не осталось защиты, и они хотят заключить сделку. А я — нет! Мы опережаем график на несколько недель»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Так президент прокомментировал материал журналиста The New York Times Дэвида Сангера о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность закончить военную операцию в Иране. При этом корреспондент отмечал: США не достигли целей, заявленных президентом ранее. Корпус стражей исламской революции не разгромлен, а иранский народ, который Дональд Трамп призывал к свержению власти, больше не упоминается в его триумфальных речах о победе на Ближнем Востоке, пишет господин Сангер.

О том, что в Белом доме идут обсуждения о начале мирных переговоров с Ираном, ранее также сообщало Axios со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, Иран заинтересован в возобновлении диалога с США.