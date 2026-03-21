Израиль отрицает причастность к ударам по ядерному объекту в Натанзе
Удары по комплексу по обогащению урана в иранском Натанзе нанесли не Армия обороны Израиля, а Вооруженные силы США. Об этом заявил ЦАХАЛ, передает The Times of Israel. Военнослужащие отметили, что не били по этому району Ирана. Они также отказались комментировать действия американской стороны.
Фото: Vantor / Handout / Reuters
Сегодня Иран заявил об атаке США и Израиля на ядерный объект в Натанзе. В сообщении иранских официальных лиц подчеркивается, что удар по подобному объекту противоречит положениям международного права и «иным нормативным актам, касающимся ядерной безопасности». МИД России призвал ООН и МАГАТЭ отреагировать на удар по объекту в Натанзе.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. Впервые объект в Натанзе был атакован в начале марта. 12 марта ЦАХАЛ нанес удар по ядерному центру «Телекан» под Тегераном.