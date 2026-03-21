Умер актер из сериала «Баффи — истребительница вампиров» Николас Брендон

Американский актер Николас Брендон Шульц, известный по роли в телесериале «Баффи — истребительница вампиров», умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщила его семья в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего брата и сына, Николаса Брендона. Он умер во сне от естественных причин. Большинство людей знают Никки по его работе актером и по персонажам, которых он воплощал на протяжении многих лет. В последние годы Никки нашел свое призвание в живописи и искусстве»,— указано в сообщении.

Николас Брендон родился 12 апреля 1971 года в Лос-Анджелесе. Прежде чем стать актером, он опробовал разные профессии — от помощника сантехника до официанта и воспитателя в детском саду. В сериале «Баффи — истребительница вампиров», который выходил с 1997 по 2003 год, господин Брендон сыграл лучшего друга главной героини Ксандера Харриса. За эту роль он получил три номинации на премию «Эмми».

Помимо «Баффи — истребительницы вампиров», Николас Брендон снялся в сериалах «Секреты на кухне», «Мыслить как преступник», «Без следа», а также озвучил мультфильм «Американский дракон: Джейк Лонг», выходивший на канале Disney.