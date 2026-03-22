Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с комплекса Байконур. Ракета доставит грузовой корабль «Прогресс МС-33» на орбиту. Прямую трансляцию запуска вел Роскосмос. Старт стал первым после восстановления стартовой площадки № 31/6, поврежденной во время ноябрьского пуска прошлого года.

Корабль полетит по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции запланирована на 24 марта 16:35 мск.

«Прогресс МС-33» доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны различных грузов. В их числе — 828 кг топлива для дозаправки станции, 619 кг продуктов питания для экипажа, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для поддержания атмосферы на МКС.

Предыдущий запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» состоялся 27 ноября 2025 года. Несмотря на то что тогда была повреждена стартовая установка, полет прошел успешно, а стыковка с МКС прошла в штатном режиме. На борту того корабля находились космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.