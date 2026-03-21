МИД РФ призвал ООН и МАГАТЭ отреагировать на удар по ядерному объекту в Натанзе

ООН и МАГАТЭ должны дать объективную оценку удару по предприятию по обогащению урана в иранском Натанзе. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, такие действия США и Израиля нарушают сразу несколько международных соглашений.

«Несмотря на известные утверждения о "полном уничтожении" иранской ядерной программы в результате американских авианалетов еще в июне прошлого года, утром 21 марта атаке вновь подверглось предприятие по обогащению урана в иранском Натанзе, находящееся под гарантиями МАГАТЭ»,— заявила госпожа Захарова (цитата по пресс-службе МИДа). По ее словам, удары по иранскому ядерному центру — нарушение международного права, уставов ООН и МАГАТЭ, профильных резолюций СБ ООН и Генконференции Агентства.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. Впервые объект в Натанзе был атакован в начале марта. 12 марта израильская армия нанесла удар по ядерному центру «Телекан» под Тегераном. Сегодня утром США и Израиль снова ударили по обогатительному комплексу в Натанзе, заявил Тегеран. Иранские официальные лица заявили, что атака на подобный объект противоречит положениям международного права и «иным нормативным актам, касающимся ядерной безопасности».