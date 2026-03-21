Новосибирские власти завершили изъятие скота в крупных хозяйствах

В крупных хозяйствах Новосибирской области завершено изъятие скота в рамках борьбы с распространением инфекции. Об этом заявил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

«В крупных хозяйствах изъятие животных завершено, — сказал чиновник (цитата по "Интерфакс"). — Они переходят на режим карантина и дезинфекции».

Сейчас продолжается изъятие животных у частных фермеров в двух населенных пунктах в Ордынском районе и одном селе в Карасукском районе.

Губернатор региона Андрей Травников заявил, что фермерам выплачивают компенсации за изъятый скот, а также компенсируют «утрату семейного дохода». По словам господина Травникова, одной семье из пяти человек выплатили 647 тыс. руб. за пять коров, три свиньи и четыре козы и еще «92,8 тыс. руб. за первый месяц».