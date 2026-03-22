Замгендиректора общества «Знание» арестовали по делу о растрате

Лефортовский районный суд Москвы арестовал генерального директора Центра знаний «Машук», заместителя гендиректора российского общества «Знание» Антона Серикова. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере, следует из карточки дела, размещенной на сайте судов Москвы.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, сотрудники ФСБ задержали господина Серикова еще 18 марта. С чем конкретно связаны претензии к нему, пока неизвестно, отмечают «Ведомости».

Последний пост в Telegram-канале Антона Серикова был опубликован 12 марта — он сообщал о результатах программы развития кадрового резерва. Ее участник был назначен проректором по цифровой трансформации РГПУ им. А.И. Герцена. 19 марта господин Сериков планировал поучаствовать в прошедшем в Сочи образовательном фестивале «ОбрФест». На мероприятии он не выступил, отмечает РБК.

Господин Сериков начал карьеру в Южном федеральном университете, где с 2005 года прошел путь от преподавателя до заместителя директора по научной работе и экспертной деятельности. За время работы в вузе также возглавлял лабораторию и занимал пост декана, курировал научно-образовательные проекты с государственным и грантовым финансированием.

В дальнейшем Антон Сериков перешел на госслужбу в администрацию президента РФ, после чего занял пост заместителя гендиректора АНО «Россия — страна возможностей». С 2022 года руководил центром «Машук», а позднее был назначен заместителем генерального директора общества «Знание». Там он курирует образовательный блок.