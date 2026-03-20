Главные новости за 20 марта: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни скончалась ведущая Ленинградского телевидения, супруга Олега Басилашвили Галина Мшанская. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Госпожу Мшанскую похоронят на Большеохтинском кладбище 23 марта, место и время прощания уточняется. В связи с кончиной жены господин Басилашвили отменил творческий вечер в БДТ, назначенный на 25 марта.

Новым начальником УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назначен 52-летний генерал-майор Сергей Демьянишников, сообщает «Фонтанка». По данным издания, 23 марта его должны представить личному составу управления на Литейном, 4. Господин Демьянишников родился в Иркутске, работал заместителем начальника УФСБ по Калининградской области, возглавлял управление ФСБ по Коми, а затем был замначальника управления «Т» ФСБ России.

Алексей Фрадин назначен директором Театра имени Ленсовета. Об этом сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга. Господин Фрадин более 30 лет работает в учреждениях культуры Петербурга. С 2006 года он был художественным руководителем Ледового театра, затем возглавлял детский музыкальный театр «Зазеркалье», а с 2015 года руководил Театром комедии имени Акимова.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга добилась удовлетворения десяти исков о компенсации морального вреда, причиненного посетителям ресторана «Токио Сити» на улице Сизова после пищевого отравления. С ответчика взыскали около 1,5 млн рублей сообщили в пресс-службе ведомства. В ноябре 2024 года блюдами из рыбы в заведении отравились не менее 43 человек. По результатам обследований выяснилось, что они заразились сальмонеллезом.

Три футболиста «Зенита» — Денис Адамов, Игорь Дивеев и Максим Глушенков — получили вызов в сборную России на первый тренировочный сбор 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых. На ближайшем сборе национальная команда проведет два товарищеских матча: 27 марта сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта встретится с Мали в Петербурге на «Газпром Арене». Начало игр — в 19:30 и 20:00 соответственно.

На автомобильном заводе холдинга АГР в Шушарах сварили первый кузов кроссовера Jeland, сообщила пресс-служба предприятия 20 марта. В цеху сварки установили 120 промышленных роботов, сборка ведется в партнерстве с китайской компанией Defetoo.

Особняк Серебрякова на набережной канала Грибоедова, принадлежащий семье кузбасского миллиардера и владельца сети «Вкусно — и точка» Александра Говора, выставили на продажу, обратила внимание «Фонтанка». Стоимость актива оценивается в 292,8 млн рублей с НДС, или 240 млн рублей без НДС. С 2018 года двухэтажным зданием общей площадью 1122 кв. м с подвалом и чердаком владеет ООО «Отель Управление», зарегистрированное в Новокузнецке.

В Ненецком автономном округе (НАО) возбудили уголовное дело о хищении более 400 млн рублей, выделенных на капитальный ремонт мостовых сооружений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии надзорного ведомства, подрядчик направил в региональное управление Федерального казначейства фиктивные сведения о якобы понесенных расходах по договорам субподряда. Полученные деньги не направлялись на исполнение контрактов.

Следователи задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в подстрекательстве и пособничестве к убийству сверстника, сообщает пресс-служба городского управления СУ СК РФ по Петербургу. Ранее по этому же уголовному делу был задержан 16-летний подросток, которому уже предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).