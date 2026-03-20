В НАО возбудили дело о хищении более 400 млн рублей при ремонте мостов

В Ненецком автономном округе (НАО) возбудили уголовное дело о хищении более 400 млн рублей, выделенных на капитальный ремонт мостовых сооружений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии надзорного ведомства, подрядчик направил в региональное управление Федерального казначейства фиктивные сведения о якобы понесенных расходах по договорам субподряда. Полученные деньги не направлялись на исполнение контрактов.

На основе материалов проверки прокуратуры возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход расследования поставлен на контроль надзора.

Артемий Чулков