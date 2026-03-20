В Петербурге задержали 17-летнюю девушку по делу об убийстве подростка в Ленобласти

Следователи задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в подстрекательстве и пособничестве к убийству сверстника, сообщает пресс-служба городского управления СУ СК РФ по Петербургу. Ранее по этому же уголовному делу был задержан 16-летний подросток, которому уже предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 19 марта 2026 года недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе было обнаружено тело 17-летнего юноши с признаками насильственной смерти. Установлено, что 16 марта фигуранты под надуманным предлогом заманили бывшего знакомого девушки на встречу.

На станции между потерпевшим и обвиняемым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту множественные ножевые ранения. После убийства 16-летний подросток расчленил тело и попытался скрыть улики.

В отношении юноши судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вопрос об избрании меры пресечения для задержанной девушки в настоящее время решается, сегодня утром сообщалось об ухудшении ее самочувствия. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Андрей Маркелов