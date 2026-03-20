Первый кузов кроссовера Jeland сварили на бывшем заводе GM в Шушарах

На автомобильном заводе холдинга «АГР» в Шушарах сварили первый кузов кроссовера Jeland, сообщила пресс-служба предприятия 20 марта. В цеху сварки установили 120 промышленных роботов, сборка ведется в партнерстве с китайской компанией Defetoo.

Первый кузов автомобиля Jeeland, сваренный на заводе в Шушарах

Фото: Пресс-служба АГР Первый кузов автомобиля Jeeland, сваренный на заводе в Шушарах

Площадка, на которой возобновилось производство, имеет богатую историю. Ранее завод принадлежал General Motors и остановил работу после ухода компании в 2015 году. Спустя пять лет простоя его выкупила Hyundai, однако запустить конвейер не успела — производство остановилось в 2022 году.

Вместе с другими активами корейского автогиганта площадку приобрела группа АГР в 2024 году. Как отмечают в компании, цех сварки был фактически создан заново: укреплены промышленные полы, смонтированы дополнительные металлоконструкции, установлено новое технологическое оборудование и создана лаборатория с контрольно-измерительной машиной.

Сварочный цех рассчитан на производство четырех моделей кузова, каждая из которых может иметь несколько модификаций — со стандартной или панорамной крышей, передним или полным приводом. Всего линия способна выпускать до 12 различных вариантов кузовов.

