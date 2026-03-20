Трех футболистов «Зенита» вызвали в сборную России

Три футболиста «Зенита» — Денис Адамов, Игорь Дивеев и Максим Глушенков — получили вызов в сборную России на первый тренировочный сбор 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

На ближайшем сборе национальная команда проведет два товарищеских матча: 27 марта сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта встретится с Мали в Петербурге на «Газпром Арене». Начало игр — в 19:30 и 20:00 соответственно.

В петербургской команде Денис Адамов выступает на позиции вратаря, Игорь Дивеев, перешедший в «Зенит» в январе 2026 года, — защитника, а Максим Глушенков — полузащитника.

Артемий Чулков