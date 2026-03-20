Особняк Серебрякова в центре Петербурга выставили на продажу за 292 млн рублей

Особняк Серебрякова на набережной канала Грибоедова, принадлежащий семье кузбасского миллиардера и владельца сети «Вкусно — и точка» Александра Говора, выставили на продажу, обратила внимание «Фонтанка». Стоимость актива оценивается в 292,8 млн рублей с НДС, или 240 млн рублей без НДС.

С 2018 года двухэтажным зданием общей площадью 1122 кв. м с подвалом и чердаком владеет ООО «Отель Управление», зарегистрированное в Новокузнецке. Компания на 100% принадлежит АО «Инрусинвест», которое, согласно отчетности за 2023 год, на 99,99% контролировала Светлана Говор. СМИ называли ее супругой Александра Говора.

Ранее в особняке работало культурное пространство «Дом искусств», открывшееся летом 2025 года после реставрации. Там проводили экскурсии, концерты при свечах, лекции и детские представления, однако с 10 марта площадка закрылась. Директор ООО «Отель Управление» Руслан Сичинава пояснил изданию, что арендатор не воспользовался правом выкупа, которое было обязательным условием долгосрочной аренды, и решил расторгнуть договор.

По оценке экспертов, объект может быть интересен инвесторам. Среди возможных сценариев использования называют размещение представительского офиса, бизнес-центра, ресторана с банкетным пространством или гостиницы, однако на интерес к активу будет влиять дальнейшая судьба статуса выявленного объекта культурного наследия.

