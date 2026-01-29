Академик Чубарьян назвал обновление учебников истории «обычной практикой»

Школьные учителя «в целом высоко оценивают» линейку единых учебников по истории России и всеобщей истории. Об этом сообщил «Ъ» академик, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. 26 января на конференции Российского военно-исторического общества «О совершенствовании преподавания истории в школе» сообщалось, что учителя прислали замечания, которые будут учтены при переиздании учебников в этом году.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это обычная практика — учителя всегда дают отзывы на учебники, с которыми они работают. Причем эта практика существовала еще в советские времена: тогда учебники переиздавались каждый год с учетом новых подходов,— пояснил “Ъ” господин Чубарьян.— Мы получили разные замечания от учителей, в основном редакционного характера — и я хотел бы уточнить, что во всех этих замечаниях не подвергалась сомнению ценность самого учебника. Учителя в целом его высоко оценивают». По словам господина Чубарьяна, один из учителей предложил ученикам сравнить отрывки из советского учебника под редакцией Федора Коровкина, учебника «из начала девяностых» и нового единого учебника. Последний получил «самую высокую оценку», сказал академик.

Сейчас Александр Чубарьян завершает редактирование линейки учебников по всеобщей истории с 5-го по 9-й класс. В беседе с «Ъ» он предположил, что замечания учителей к ним можно объяснить большим объемом нового материала: «Это информация про Китай, Индию, Африку. Но учебник стал не европоцентричным, а действительно мировым». Еще одна поднятая учителями проблема — соотношение учебника и федеральной программы. «Они сейчас не вполне коррелируются,— сказал господин Чубарьян.— Мы работаем над этим».

Академик надеется, что «в ближайшее время эти учебники смогут прийти в школу». «Но сразу хочу сказать: это тоже не окончательное издание,— предупредил он.— В исторической науке постоянно идут дискуссии по разным вопросам. Например, в этом году недавно отметили 200 лет восстания декабристов. И сейчас звучат разные оценки этого события, которые отличаются от тех, что были даже 5 лет назад, я уже не говорю про 20–30 лет. И таких тем много».

Другая причина для регулярного обновления учебников — новые важные события, о которых необходимо знать школьникам: «Скажем, в новом учебнике упоминается встреча президентов России и США в Анкоридже (произошла в 2025 году.— “Ъ”). Информация о ней тоже добавлена в новую версию учебника». Александр Чубарьян рассказал, что летом 2026 года намерен сделать доклад о российском подходе к работе над учебниками на втором Всемирном конгрессе учителей истории.

