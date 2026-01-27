От Рюрика до Анкориджа

В 2026 году будут напечатаны обновленные версии школьных учебников истории. Об этом заявили в понедельник, 26 января, на конференции Российского военно-исторического общества (РВИО). Для линейки учебников 5–9-х классов это будет второе издание, а для 10–11-х — уже третье. Предыдущие версии получили множество замечаний и уточнений от практикующих школьных учителей, признали в РВИО. Глава организации Владимир Мединский не считает это проблемой, поскольку советские учебники тоже много раз исправлялись. В обновленных учебниках будет расширен раздел о причинах СВО, а курс новейшей истории продлят вплоть до встречи президентов РФ и США в Анкоридже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель РВИО Владимир Мединский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель РВИО Владимир Мединский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Исполнилось ровно три года с того момента, как началась подготовка государственной линейки учебников истории,— напомнил в начале конференции РВИО секретарь рабочей группы по подготовке учебников, кандидат исторических наук Владислав Кононов.— На сегодняшний день эта линейка находится в школах. Но работа над учебником не прекращается». По его словам, уже в этом году выйдет вторая версия учебников для 5–9-х классов. Как оказалось, несмотря на многоуровневую экспертизу (проводилась учреждениями Минпросвещения и тремя институтами РАН), практикующие школьные учителя все равно обнаружили в учебниках «какие-то шероховатости». Господин Кононов поблагодарил педагогов за «ценные замечания, корректировки и фактчекинг» и пообещал, что большинство комментариев будут учтены. Он не увидел никакой проблемы в необходимости исправлять пособия: «Все знаменитые учебники, которые мы помним как некий идеал,— это уже далеко не первое издание».

Масштаб «шероховатостей» стал понятнее из выступления научного руководителя Института всеобщей истории РАН, сопредседателя РВИО и соредактора линейки учебников Александра Чубарьяна. Он рассказал, что впервые столкнулся с таким объемом комментариев: «Обычно учителя пишут какие-то небольшие предложения. Здесь мы получили очень подробные отзывы. Достаточно сказать, что один учитель прислал по 25–30 страниц замечаний на каждый учебник всеобщей истории для 5–9-х классов». По словам академика, педагоги не только указывали на фактологические ошибки, но и предлагали изменить подходы к изложению определенных исторических событий.

Сам господин Чубарьян упомянул системную проблему, с которой столкнулся при написании учебников. Их приходится «подгонять» под существующие учебные программы, зачастую уже устаревшие. Академик предложил поменять эту взаимосвязь: учебник должен определять программу, а не наоборот.

Также господин Чубарьян затронул тему преподавания в школах региональной истории. Он считает, что такие курсы «должны сконцентрироваться на проблемах культуры, языка, этнологии, происхождения народов и так далее». Однако в некоторых регионах «есть стремление дать оценку и политическим вопросам», предупредил коллег академик, а это «функция федеральных учебников».

Председатель РВИО Владимир Мединский почему-то начал свое выступление с подробного рассказа о «героической обороне Гренландии» в годы Второй мировой войны.

По его словам, Дания тогда «продержалась примерно два часа и десять минут», а вот Гренландия отказалась выполнить приказ о капитуляции, объявила себя самоуправляющейся территорией и «сразу пригласила американцев, чтобы они открыли военные базы». В ходе этой лекции господин Мединский отдельно поправил президента США, заявив, что силы самообороны Гренландии составляли 15 человек, а значит, господин Трамп неправ и у них «очевидно больше двух собачьих упряжек». Глава РВИО увлеченно рассказывал про погони и перестрелки на фоне «вьюги и мороза», завершив этот «полярный вестерн» тем, что «прилетели американцы и разбомбили все в прах». «В общем, история повторяется, это все можно школьникам рассказывать»,— сообщил он присутствовавшим в зале учителям.

После этого господин Мединский ненадолго вернулся к теме конференции, сообщив, что сейчас готовится уже третье издание учебника истории для 10–11-х классов. «И это абсолютно нормально, у советских учебников истории были десятки переизданий,— привел он тот же аргумент, что и коллега Кононов.— Учебник — это живой организм».

Организаторы конференции предложили «воспользоваться уникальной возможностью задать вопрос Владимиру Ростиславовичу (Мединскому.— “Ъ”)». Уникальной возможностью тут же воспользовалась учительница в зале. «У вас в учебнике восьмого класса несколько параграфов посвящено Северной войне — не один, не два и не три даже параграфа,— сказала она господину Мединскому.— А у нас по федеральной программе на внешнюю политику выходит, по сути, полтора урока. Как бы донести составителям программ, что есть разночтения федеральной программы и учебника?» Господин Мединский переадресовал вопрос господину Кононову. Тот признал, что «разночтения есть» и что упомянутый пример «не единственный». Он поблагодарил учительницу и пообещал, что информация будет передана в Минпросвещения для исправления. «Мы сами в школе не работаем, времени нет,— неловко объяснился кандидат наук.— Но мы внимательно слушаем всех педагогов».

Следующие два часа конференции педагоги обсуждали, какие изменения нужны учебникам.

Научный директор РВИО Михаил Мягков сообщил, что в обновленных изданиях расскажут «и про Олимпиаду в Сочи, и про чемпионат мира по футболу 2018 года, и про ковидные времена», но «основной упор делается на причины СВО». «Представьте себе на минуту, что Украина вступает в НАТО. Тогда войска НАТО угрожают безопасности всей нашей страны. Если бы спровоцирована была война, то Россия воевала бы со всем НАТО. Это же гибель всей цивилизации! — объяснял научный директор РВИО.— То есть наше государство защищает не только свою безопасность, а фактически безопасность всего мира. В учебнике поставлена такая проблема, и ваша задача, мне кажется, донести это до учеников». Он добавил, что в учебнике будет рассказано о важнейших событиях в ходе СВО и о конкретных героях СВО «в качестве воспитательной функции».

Господин Мягков признал, что преподавание новейшей истории будет нелегкой задачей для части учителей, которые привыкли рассказывать о Древней Руси или Средневековье: «Современная история всегда сложна. Некоторые вещи, факты еще не устоялись, нам нужно их осознать, понять, провести их анализ. Поэтому вдвойне сложна задача учителей, которые доносят их до учеников. Я считаю, что учителя, которые этим занимаются,— настоящие герои нашего времени». Владислав Кононов добавил, что обновленные учебники будут заканчиваться описанием прошлогодней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. «Эпизод с Гренландией пока не закончился, так что мы не знаем, есть ли смысл его добавлять»,— признал он.

Александр Черных