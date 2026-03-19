Главные новости за 19 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Городской суд Петербурга не удовлетворил требование прокуратуры о замене штрафа бывшему издателю газеты «Мой район» и основателю сервиса доставки iGooods Григорию Кунису на срок в колонии. По делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) суд постановил дополнительно взыскать с предпринимателя 3,5 тыс. рублей, переведенные им НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

Беспартийные депутаты фракции «Справедливой России — За правду» Законодательного собрания — Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Александр Новиков, Любовь Менделеева — пойдут на выборы в городской парламент от партии «Зеленые». В преддверии выборов в Государственную думу и Заксобрания парламентарии и «Зеленые» заявили об объединении.

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Октябрьского райсуда в части гражданского иска о компенсации морального вреда по делу Джахангира Халилова — главы автоколонны перевозчика автобуса, упавшего в Мойку. Дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В 2026 году на бывшем заводе Toyota в Шушарах планируют запустить производство автомобилей под брендом Senat. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в деловых кругах. По данным издания, речь идет не об Aurus Senat, а об отдельной марке.

В Пушкине на перекрестке Ленинградской и Оранжерейной улиц произошло серьезное ДТП: пострадали 44-летняя женщина и ее две дочери-двойняшки, которым сегодня исполнилось 10 лет. Девочки получили тяжелые травмы и были госпитализированы, одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. По информации полиции, кроссовер вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции нашли расчлененное тело пропавшего несколько дней назад 17-летнего подростка, который ушел из дома на Ахматовской улице и перестал выходить на связь. По подозрению в жестокой расправе, как сообщили главном управлении МВД России по региону, задержан его сверстник. Труп был обнаружен в Пушкинском районе — неподалеку от станции Кондакопшино.

Петербургская группа компаний «РМ-Стил» в 2026 году планирует начать серийное производство полос из высокопрочной стали. Первые партии весом до 100 т компания рассчитывает отгрузить в июне, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на представителя предприятия. Речь идет о стали с номинальной твердостью 550 единиц по Бринеллю.

Cтоличный игрок рынка гибких офисов ASPACE занял всю офисную часть БЦ «Звенигородский» площадью 3,5 тыс. кв. м под свой первый объект в Петербурге, рассказали в пресс-службе компании. В новом офисном пространстве будет предусмотрено 510 рабочих мест. Срок открытия и объем инвестиций в проект не уточняются. Эксперты предполагают, что затраты составят не менее 360 млн рублей.

Компания «Широтная Магистраль Северной Столицы» (входит в структуру ВТБ, — Ъ) получила разрешение Госстройнадзора на строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Участок протяженностью почти 2 км пройдет в Московском районе города — от развязки на Витебском проспекте до улицы Софийской с последующим выходом на КАД. Новая шестиполосная трасса на 76% будет состоять из эстакад.

Дочерняя структура американского автоконцерна General Motors — ООО «Джи Эм Авто» — выставила на торги свои оставшиеся активы в Петербурге на общую сумму более 3 млрд рублей. Информация об этом опубликована на всероссийской электронной торговой площадке (ВЭТП). Единым лотом продается огромный складской запас: более 24 тысяч позиций автозапчастей, а также 131 единица движимого имущества, включая транспортные средства.