Производство машин Senat на бывшем заводе Toyota планируют начать в 2026 году

В 2026 году на бывшем заводе Toyota в Шушарах планируют запустить производство автомобилей под брендом Senat. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в деловых кругах.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По данным издания, речь идет не об Aurus Senat, а об отдельной марке.

В 2024 году на площадке собирались наладить выпуск Aurus. Тогда глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что сборку будут вести совместно с зарубежными партнерами.

Артемий Чулков

