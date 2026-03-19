Суд постановил пересмотреть компенсацию по делу об упавшем в Мойку автобусе

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Октябрьского райсуда в части гражданского иска о компенсации морального вреда по делу Джахангира Халилова — главы автоколонны перевозчика автобуса, упавшего в Мойку. Дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В остальной части приговор оставлен без изменения. Ранее Халилова признали виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему дали пять лет лишения свободы в колонии общего режима и на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности услуг по перевозке пассажиров и багажа. Также был удовлетворен гражданский иск на 500 тыс. рублей.

Как установил суд первой инстанции, Халилов, отвечавший за безопасность перевозок в ООО «Такси», не позднее 30 апреля 2024 года составил график работы водителей на май по маршруту № 262 и не обеспечил водителю Курбонову положенный отдых не менее 11 часов между сменами. По версии следствия, это привело к ДТП 10 мая 2024 года, в результате которого погибли семь пассажиров автобуса, еще одному человеку был причинен тяжкий вред здоровью.

Потерпевший в апелляции просил увеличить компенсацию морального вреда до 2 млн рублей. Сторона защиты, напротив, добивалась отмены приговора и оправдания Халилова, ссылаясь на недоказанность вины и отсутствие причинно-следственной связи между составлением графика и аварией. Тем не менее апелляционная инстанция отменила приговор только в части гражданского иска.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что единственный пассажир, выживший после падения автобуса в реку Мойку с Поцелуева моста, добился компенсации в 1,5 млн рублей.

Артемий Чулков