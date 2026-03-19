В Петербурге нашли расчлененное тело пропавшего на днях подростка

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции нашли расчлененное тело пропавшего несколько дней назад 17-летнего подростка, который ушел из дома на Ахматовской улице и перестал выходить на связь.

По подозрению в жестокой расправе, как сообщили главном управлении МВД России по региону, задержан его сверстник. Труп был обнаружен в Пушкинском районе — неподалеку от станции Кондакопшино.

ГСУ СКР по городу возбудило уголовное дело статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как рассказала старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию с общественностью Анастасия Глущенко, юноши встретились для выяснения отношений. Ряд СМИ со ссылкой на свои источники утверждает, что причиной конфликта могла стать ревность.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», подозреваемый убил своего знакомого ножом в живот, а после отрезал верхние и нижние конечности. Задержанный молодой человек, по данным полиции, вернулся на место происшествия, чтобы спрятать все улики, где и был схвачен правоохранителями.

Прокуратура района поставила на контроль ход расследования, а также проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности уполномоченных органов.

