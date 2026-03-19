В Санкт-Петербурге внедорожник сбил мать с двумя маленькими дочерьми

В Пушкине на перекрестке Ленинградской и Оранжерейной улиц произошло серьезное ДТП: пострадали 44-летняя женщина и ее две дочери-двойняшки, которым сегодня исполнилось 10 лет. Девочки получили тяжелые травмы и были госпитализированы, одна из них находится в крайне тяжелом состоянии.

По информации полиции, кроссовер вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта. От удара машину развернуло и отбросило в кусты, конструкции остановочного павильона оказались разбиты. Автомобилем, по предварительным данным, управлял водитель 1946 года рождения. Он не справился с управлением.

На место ЧП оперативно прибыли четыре машины скорой помощи, реанимация, пожарные и три экипажа дорожно-постовой службы. Всех троих госпитализировали. Водитель получил незначительные ушибы.

Ход и результат процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами, контролирует прокуратура Пушкинского района.

Андрей Кучеров