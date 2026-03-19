Петербургские активы «дочки» General Motors уйдут с молотка за 3 млрд рублей

Дочерняя структура американского автоконцерна General Motors — ООО «Джи Эм Авто» — выставила на торги свои оставшиеся активы в Петербурге на общую сумму более 3 млрд рублей. Информация об этом опубликована на всероссийской электронной торговой площадке (ВЭТП). Единым лотом продается огромный складской запас: более 24 тысяч позиций автозапчастей, а также 131 единица движимого имущества, включая транспортные средства.

Начальная цена лота, в который вошли комплектующие для автомобилей Cadillac и Chevrolet, составляет 3,071 миллиарда рублей. Прием заявок от потенциальных покупателей стартует 23 марта и продлится более двух месяцев — до 19 мая 2026 года.

Компания «Джи Эм Авто» была признана банкротом после окончательного ухода General Motors с российского рынка. Закрыв автозавод в Петербурге еще в 2015 году, в последние годы фирма занималась лишь импортом машин и запчастей.

Формальным поводом для иска о несостоятельности стала задолженность в 1,2 млн рублей перед дилером, который за свой счет отремонтировал Cadillac Escalade по гарантии, так и не дождавшись компенсации от производителя. После 2022 года иностранный менеджмент полностью прекратил поставки и разорвал контракты с дилерами.

