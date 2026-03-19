Московский оператор сервисных офисов выходит на петербургский рынок

Cтоличный игрок рынка гибких офисов ASPACE занял всю офисную часть БЦ «Звенигородский» площадью 3,5 тыс. кв. м под свой первый объект в Петербурге, рассказали в пресс-службе компании. В новом офисном пространстве будет предусмотрено 510 рабочих мест.

С открытием первого проекта оператора в Петербурге общая площадь гибких офисов в управлении сети превысит 43,5 тыс. кв. м. В офисном пространстве в БЦ «Звенигородский» разместятся автономные блоки от 30 рабочих мест, которые при необходимости могут объединяться в крупные офисные блоки максимальной вместимостью более 500 сотрудников, рассказала коммерческий директор компании Эвелина Калишер.

Срок открытия и объем инвестиций в проект не уточняются. Эксперты предполагают, что затраты составят не менее 360 млн рублей.

Александра Тен