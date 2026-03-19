Петербургская ГК «РМ-Стил» запустит производство высокопрочной стали в июне

Петербургская группа компаний «РМ-Стил» в 2026 году планирует начать серийное производство полос из высокопрочной стали. Первые партии весом до 100 т компания рассчитывает отгрузить в июне, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на представителя предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Речь идет о стали с номинальной твердостью 550 единиц по Бринеллю. Продукцию собираются выпускать под заказ предприятий автопрома, судостроения, машиностроения, горнодобывающей отрасли и других сфер. Как уточнили в компании, мощности позволяют производить от 2 до 8 т в час, а фактический объем первых поставок будет зависеть от числа заказов.

Материал разработали для замещения импортной стали по запросу компании «ТТМ-Центр», работающей с коммерческим транспортом, прицепами, полуприцепами и фургонами производителя «Центртранстехмаш». Опытную партию поставили в 2025 году, после чего продукция получила заключение о соответствии техническим требованиям.

Серийный выпуск организуют на площадке «РМ-Стил» в Петербурге, где с 2022 года уже производят полосы из стали твердостью 420 единиц по Бринеллю. В компании отмечают, что запуск новой продукции не потребует переоснащения линий.

Опрошенные изданием эксперты указывают, что спрос на высокопрочные стали в России растет на фоне импортозамещения, хотя их применение остается нишевым из-за высокой стоимости.

Артемий Чулков