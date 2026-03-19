«Последний стендап миллионера», балет и «Андрей Рублев»

В выходные в Сочи можно посетить кинопремьеры и насладиться балетом. Также есть возможность посетить спектакли или провести время в компании дружелюбных альпак. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

В пятницу, 20 марта, в 19:00 на сцене Концертного центра «Сириус» выступит Омский академический симфонический оркестр с концертом «Моцарт. Бетховен. Щедрин». Коллектив с полувековой историей представит программу в рамках Весеннего музыкального фестиваля «Сириус». В первом отделении прозвучат симфонический фрагмент Родиона Щедрина и концерт для скрипки с оркестром №4. Второе отделение будет посвящено Симфонии №5 до минор Людвига ван Бетховена.

Стоимость билета — от 1650 руб. (6+)

В воскресенье, 22 марта, в 19:00 на Фединой даче состоится концерт «Романтический вечер под звуки живого фортепиано». Для гостей выступит пианист Юрий Бедрак. В программе вечера — классические произведения, неоклассика и джазовые композиции.

Стоимость билета — от 1500 руб. (0+)

В воскресенье, 22 марта, в 19:00 в Зимнем театре состоится концерт Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Коллектив, основанный в 1910 году Митрофаном Пятницким, представит программу, включающую песни различных областей России. В исполнении прозвучат произведения в сопровождении народных инструментов: жалеек, рожков, окарин, кугикл, гудков и колесных лир.

Стоимость билета — от 2500 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

В пятницу, 20 марта, в 19:00 в Зимнем театре состоится показ комедии «Последний стендап миллионера». Сюжет разворачивается вокруг эксцентричного миллионера Антуана, который, узнав, что ему осталось жить 30 дней, решает осуществить свою мечту. В его планы вмешивается неожиданная гостья — мастер аргентинского танго. В спектакле участвуют Ефим Шифрин, Екатерина Волкова, Денис Матросов, Светлана Саягова и Гурам Баблишвили. Продолжительность постановки — 2 часа с антрактом.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

В субботу и воскресенье, 21 и 22 марта, в 18:00 на сцене «Сириуса» состоятся показы балетов «Баллады Шопена» и «Фея кукол» в исполнении воспитанников Академии Русского балета имени Вагановой. Программа гастролей включает два одноактных спектакля. Первый — премьерный бессюжетный балет «Баллады» на музыку Фредерика Шопена в постановке Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского. Второе отделение — сюита из балета «Фея кукол» на музыку Йозефа Байера, Риккардо Дриго и Цезаря Пуни в хореографии Николая и Сергея Легатов, возобновленная Николаем Цискаридзе в 2016 году. Продолжительность вечера — 2 часа с одним антрактом. Ректор Академии — Николай Цискаридзе.

Стоимость билета — от 2150 руб. (16+)

Что посмотреть в кино

В субботу, 21 марта, в 15:00 в кинотеатре «МореМолл» покажут спектакль «Globe: Буря» — постановку шекспировского театра «Глобус» по пьесе Уильяма Шекспира. Действие разворачивается на волшебном острове, где герцог Просперо (Роджер Аллам) с дочерью Мирандой (Джесси Бакли) оказываются после кораблекрушения. Вместе с духом Ариэлем (Колин Морган) и Калибаном (Джеймс Гарнон) они встречают потерпевших крушение итальянских вельмож. Режиссер Джереми Херрин создал спектакль, где за четыре часа сюжета переплетаются магия, любовь, месть и юмор. Продолжительность — 164 минуты, два действия с антрактом.

Стоимость билета — 500 руб. (16+)

Через три часа, в 18:00, состоится показ фильма «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского. Зрителям представят новейшую цифровую реставрацию картины в разрешении 4K. Действие фильма разворачивается в начале XV века. В центре сюжета — судьба великого русского иконописца Андрея Рублева на фоне исторических событий: княжеских междоусобиц, татарских набегов и народных бедствий. Авторы картины воссоздают духовный мир мастера, о котором сохранилось немного сведений. Премьера оригинальной версии состоялась в 1966 году. Продолжительность фильма — 186 минут.

Стоимость билета — от 820 руб. (12+)

В воскресенье, 22 марта, в 15:00 в кинотеатре «МореМолл» пройдет показ фильма «Космическая собака Лида». Действие происходит в 2000 году. 13-летний Игорь, сбежав из дома, встречает своего 40-летнего двойника из будущего. Вместе с собакой Лидой, побывавшей в космосе, они отправляются на Байконур, чтобы предотвратить гибель отца-космонавта при запуске ракеты. В фильме снимались Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Александра Бортич. Премьера состоится 26 марта.

Стоимость билета — от 820 руб. (16+)

Затем в 18:00 в том же кинотеатре покажут фильм «Убийство священного оленя» режиссера Йоргоса Лантимоса. В центре сюжета — успешный кардиохирург Стивен (Колин Фаррелл), который живет размеренной жизнью с женой Анной (Николь Кидман) и детьми. Спокойствие семьи нарушается после появления загадочного подростка из прошлого Стивена. Вскоре с одним из детей начинают происходить необъяснимые события. Продолжительность фильма — 121 минута.

Стоимость билета — от 820 руб. (16+)

Куда сходить еще

Все выходные в парке альпак «Пача мама» будут проходить экскурсии. Парк расположен на высоте 1,1 тыс. м в Горной Олимпийской деревне на курорте «Роза Хутор». Гостям расскажут об обитателях парка — альпаках, кроликах и баранах, а также знакомят с правилами общения с животными. Посетители могут гладить, кормить и фотографироваться с ними. Для гостей курсирует бесплатный трансфер от остановки «Роза Приют» (подъемник «Олимпия»). Добраться до парка на личном автомобиле или такси нельзя — въезд разрешен только на официальном трансфере или пешком.

Стоимость билета — от 900 руб. (0+)

